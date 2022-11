REPLAY - Climat : les médias sont-ils à la hauteur de l'urgence écologique ? Le débat du Talk franceinfo

En septembre 2022, à l'initiative de plusieurs dizaines de journalistes francophones de différents médias, une charte "pour un journalisme à la hauteur de l'urgence écologique" avait été officiellement lancée. Elle appelait notamment le développement de "meilleures pratiques pour améliorer le traitement de tous les sujets liés au climat, au vivant et à la justice sociale". Alors comment tendre vers un journalisme à la hauteur de l’urgence écologique ?

Manon Mella reçoit Olivier Emond, journaliste, chef du service Sciences, Santé Environnement, Tech de franceinfo et Paloma Moritz, journaliste chez Blast pour en discuter.

Vers un journalisme écologique ?

Depuis plusieurs années maintenant, les questions écologiques sont de plus en plus abordées dans les médias, conséquence logique de la multiplication des catastrophes environnementales en France et dans le monde. Par ailleurs, les récents engagements pris par Radio France ou France Médias Monde dont les directions promettent de développer une information plus axée sur les effets de la crises climatiques, souligne l'importance croissante de l'intérêt porté à ces sujets.

Ce mouvement s'accompagne d'une nouvelle génération de journaliste spécialisés dans le traitement des questions écologiques et la création de médias indépendants qui en font l'enjeu principal de leur travail éditorial. Cependant, le traitement journalistiques des questions environnementales n'est pas une nouveauté et les pionniers du journalisme écologique ne voit pas, nécessairement dans ce "tournant vert", une révolution.

