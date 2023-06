Direct Suivez l'interview d'Emmanuel Macron, invité exceptionnel de franceinfo à partir de 8h30

Emmanuel Macron est l'invité exceptionnel de franceinfo – radio et télévision, canal 27 – RFI mais aussi France 24, vendredi 23 juin à 8h30, juste avant la clôture du sommet pour un nouveau pacte financier mondial qui se tient à Paris. Le président de la République répondra aux questions de Marc Fauvelle (franceinfo), Mounia Daoudi (RFI) et Stéphane Ballong (France 24) depuis le palais Brongniart. Suivez notre direct.

Un cap pour le climat ? Le chef de l'Etat évoquera le défi de la transition écologique et l'aide apportée aux pays en voie de développement afin d'affronter l'urgence climatique et la lutte contre la pauvreté. Le président de la République fera le point sur les engagements de la France et de ses partenaires.

La réforme du système financier au programme. Les dirigeants, réunis jeudi et vendredi à Paris par Emmanuel Macron, ont évoqué la restructuration de la dette des pays pauvres et vulnérables au changement climatique mais aussi la réforme du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Le rôle du secteur privé et de nouvelles taxations – sur les émissions de carbone de l'industrie du transport maritime notamment – étaient aussi à l'ordre du jour.

Emmanuel Macron appelle à un "choc de financement public". Le président de la République a exhorté, jeudi en ouverture du sommet, à "investir beaucoup plus". Il a également concédé que la communauté internationale n'était "pas au rendez-vous" des grands défis de la pauvreté, du climat et de la biodiversité.