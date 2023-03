DIRECT. Réchauffement climatique : posez vos questions à Gerhard Krinner, coauteur du dernier rapport du Giec

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #CLIMAT

: Face à l'absence d'eau potable ou par préférence de consommation, 350 milliards de litres d'eau en bouteille sont consommés chaque année dans le monde. La perception que l'eau en bouteille est l'option plus saine est pourtant mise à mal par une étude des Nations unies, qui alerte sur la présence de polluants dans certaines eaux en bouteille.

: bonjour FI et merci pour votre travail quotidien. A quand une installation obligatoire et systématique de cuves de récupération d’eau de pluie pour chaque construction neuve ? On a fait d’énormes progrès en termes d’isolation thermique (et du coup d’économies d’énergie) malgré des surcoûts non négligeables imposés aux personnes construisant leur maison mais toujours rien concernant les économies d’eau. En ces périodes de sécheresse, il serait grand temps d’arrêter de faire pipi dans de l’eau potable ! (et de laver son linge, arroser plantes et potagers, laver sa voiture…)

: Alors oui, depuis 3 ans je récupère l'ensemble de l'eau de la toiture (240m²), je la stock (40m3) et je l'utilise pour tout après filtrage et traitement UVC (rien de chimique). Machine à laver, douche, toilettes et même repas*. Je pourrais être connecté à l'eau de ville mais j'ai fait ce choix et je ne le regrette pas...

: Depuis août dernier nous (2 personnes) avons abandonné la douche quotidienne au profit de douche 1 ou 2 fois par semaine. Et toilette au gant tous les jours. La sécheresse de l'été 2022 nous a fait réfléchir à cette modeste consommation.

: Je vous ai demandé tout à l'heure de nous raconter quelles mesures vous aviez mis en place pour faire des économies d'eau. Voici quelques unes de vos réponses. Merci à tous pour votre participation !

: Faute de pluie et face au faible niveau des nappes phréatiques dans certaines régions, la sécheresse pourrait de nouveau frapper à l'été 2023, poussant les territoires et leurs habitants à s'adapter à marche forcée. En cette Journée mondiale de l'eau, je me permets de vous repasser cet article du mois de février sur les pistes d'adaptation dans l'Hexagone et cet autre texte dans lequel j'aborde quatre idées reçues sur le traitement des eaux usées.

: Adapter des gestes simples, traquer les fuites... Et vous, est-ce que la crainte de la sécheresse vous a contraint à repenser votre usage quotidien de l'eau ? N'hésitez pas à nous faire part de votre expérience dans les commentaires !

: La consommation moyenne d’eau d’un Français est de 150 litres par jour. On consommait 42 litres de moins dans les années 1980. Alors qu’une conférence sur l’eau s’ouvre à New York et qu'un rapport de l’ONU dresse un état des lieux alarmant, franceinfo s'est demandé comment gagner en sobriété au quotidien.

: La sécheresse provoque de nombreuses conséquences, en particulier sur les habitations. Quelque 50 millions d'entre elles sont menacées par ce que l'on appelle le "retrait-gonflement" des sols argileux. Ce matin, cette question a été longuement discutée sur le plateau de franceinfo, avec notamment la climatologue Françoise Vimeux. Autre sujet abordé : la difficulté des propriétaires à faire face quand les assurances refusent de prendre en charge les travaux liés à ce phénomène.





: Nous orientons donc nos recherches autour de la compréhension des processus de transfert de polluants, du développement d’outils de prévision de la ressource et de la recharge artificielle des aquifères.

: Gérer durablement l'#eau, cela passera par :🔸l'adoption de bonnes pratiques pour économiser l'eau, par chacun d’entre nous,🔸la #science, pour développer la connaissance, le suivi et l'anticipation de la disponibilité et de la qualité des #EauxSouterraines.

: #ChangementClimatique, augmentation de la demande pour les différents usages, #pollution,🌍Tous ces facteurs rendent nécessaire la mise en place de stratégies de gestion durable et de protection des eaux souterraines, à différentes échelles.

: Aujourd'hui, c'est la journée mondiale de l’eau 💧Et c'est malheureusement la bonne période pour en parlerCar nous sortons d'un hiver relativement sec qui n'a pas permis de recharger convenablement les nappes d'eau souterraine.Alors focus sur les menaces qui pèsent sur elle https://t.co/sfrGSW7uBr

: Aujourd'hui, nous célébrons la Journée mondiale de l’eau. Mais alors que la France (entre autres) se trouve en proie à une inquiétante sécheresse, le service géologique national, le BRGM, alerte sur les menaces qui pèsent sur cette ressource.

: Selon ce nouveau rapport de Swiss Re, les dommages couverts par les assureurs ont augmenté en 2022 de 3,3%, à 125 milliards de dollars, en partie sous l'effet de "l'inflation exceptionnelle", a expliqué le directeur de la couverture des catastrophes, cité dans le communiqué du groupe.

: En 2022, les pertes économiques engendrées par la catastrophes naturelles se sont chiffrées à 275 milliards de dollars, annonce le réassureur Swiss Re. Cela représente une baisse de 5,8% par rapport aux 303 milliards de 2021, poursuit le groupe qui souligne toutefois que les coûts augmentent depuis 30 ans au rythme de 5 à 7% par an en moyenne, et risquent d'augmenter encore avec le changement climatique.

: Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le dernier rapport du Giec. Franceinfo reçoit dans un chat à 16 heures Gerhard Krinner, directeur de recherche à l'Institut des géosciences de l'environnement (IGE) du CNRS et auteur du groupe d'experts internationaux sur le climat. Engagements et actions jugés "insuffisants" pour enrayer le réchauffement climatique, inégalités des riches et des pauvres face aux catastrophes qu'il engendre, des solutions qui existent et des raisons d'y croire... Vous pouvez d'ores et déjà lui poser des questions que nous mettrons de côté pour vous, dans les commentaires.

: Une sortie complète des pesticides chimiques est-elle possible ? Peut-on s'en passer sans risquer de réduire la production agricole ou de désavantager l'agriculture européenne ? Oui, répond l’Institut national de recherche pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement (Inrae) qui dresse le scénario d'un abandon des pesticides chimiques d'ici à 2050. Hier, l'institut a restitué une étude complète sur le sujet lors d'un colloque organisé à Paris et dont se fait l'écho Le Monde.fr (article pour les abonnés).

: Au problème majeur soulevé par ce rapport : la contamination de l'eau disponible, en raison de l'absence ou des carences des systèmes d'assainissement. Au moins deux milliards de personnes boivent de l'eau contaminée par des excréments, les exposant au choléra, la dysenterie, la typhoïde et à la polio. Les pollutions provoquées par les produits pharmaceutiques, chimiques, pesticides, microplastiques ou nanomatériaux sont aussi pointées du doigt.

: Nous en parlions plus tôt, le secrétaire général de l'ONU, Antonio Guterres, a tiré la sonnette d'alarme sur le risque de pénurie en eau, juste avant l'ouverture à New York d'une conférence des Nations unies sur l'eau. "Si rien n'est fait, entre 40 et 50% de la population continuera à ne pas avoir accès à des services d'assainissement et environ 20-25% à de l'eau potable", alerte un rapport publié à cette occasion. Retrouvez notre article.

: Fait-il chaud ou froid pour la saison ? Avec une température moyenne de 12°C, il fait en moyennes 3,6°C plus chaud que la moyenne de référence. Comparez la météo du jour à l'historique des températures des dernières décennies, grâce à notre infographie qui illustre comment le réchauffement climatique s'est déjà immiscé dans notre quotidien.

: Une bonne nouvelle s'affiche en une de L'Alsace, qui titre sur l'amélioration de la qualité de l'air ces dix dernières années, rapportée par Atmo Grand Est. A nuancer toutefois : la pollution à l'ozone s'est quant à elle accentuée, stimulée par le réchauffement climatique.

: Lutter contre l'écoblanchiment (connu aussi sous nom anglais de "greenwashing") n'est pas une mince affaire pour la Commission européenne. Sur 150 allégations vertes (emballages, publicités) examinées par Bruxelles en 2020, la moitié (53%) contenaient "des informations vagues, trompeuses ou non étayées" : textile, cosmétiques, électroménager... En outre, l'examen de 232 "labels écologiques" européens montrait que la moitié étaient accordés avec des vérifications "faibles ou inexistantes".

: "Zéro carbone", "à base de matériaux recyclés", "empreinte climatique réduite"... Les labels dits "verts" sont partout. Mais comment s'y retrouver entre les vrais gages de qualité et les affirmations trompeuses ? La Commission européenne présente aujourd'hui son plan pour éliminer l'écoblanchiment des étiquettes et des publicités. Il prévoit des sanctions "dissuasives" pour les entreprises faisant des déclarations infondées.