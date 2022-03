DIRECT. Grève contre le péril climatique : des dizaines de manifestations organisées dans toute la France

Ce qu'il faut savoir

A l'appel du mouvement Fridays for Future, la jeunesse du monde entier se mobilise à nouveau pour le climat. Des marches et des manifestations sont organisées sur tous les continents, vendredi 25 mars ainsi que samedi 26 mars, à l'occasion d'une grève mondiale pour alerter sur le péril climatique. "Cette grève est un acte puissant et un outil symbolique fort qui permet [à la jeunesse] de retranscrire ses préoccupations, peurs et attentes dans l'action et pas seulement à travers de beaux discours", écrivaient 31 personnalités, dont le réalisateur Cyril Dion, l'actrice Lucie Lucas, l'ancienne ministre Aurélie Filippetti ou le chercheur Wolfgang Cramer, dans une tribune de soutien aux jeunes militants, publiée mardi.

Des mobilisations partout dans le monde. En France, les manifestations, organisées par le mouvement Youth for Climate, se tiennent essentiellement dans l'après-midi. Plus tôt, des centaines d'écoliers ont donné le coup d'envoi de ces journées de mobilisation en se rassemblant devant la résidence officielle du Premier ministre australien, Scott Morrison, à Sydney, pour exiger des mesures contre le réchauffement de la planète. Des actions sont organisées sur tous les continents, jusque dans les bases scientifiques de l'Antarctique.

Un sujet peu présent dans la campagne présidentielle. Lors d'une rencontre à Pau, Anna Katarina, lycéenne et militante de Youth for Climate a posé une question à Emmanuel Macron, candidat à sa réélection. Interrogée par franceinfo, elle reproche au président d'avoir "tourné autour du pot", et de ne pas prendre les mesures attendues pour enrayer le réchauffement climatique. "Je trouve cette campagne catastrophique. On exclut certains candidats, il y a des refus de débat, les principaux sujets sont liés à l'immigration, à des idées d'extrême droite, alors que ce ne sont pas les priorités des Français", s'insurge-t-elle, estimant que "la question climatique devrait être une priorité et elle ne l'est pas du tout."

Des températures inhabituelles aux pôles. Des températures records pour la saison ont été enregistrées simultanément au niveau des deux pôles en fin de semaine dernière. Jeudi 17 et vendredi 18 mars, les températures dépassaient de plus de 40 °C les normales de saison en Antarctique, et des écarts de plus de 30 °C ont également été observés en Arctique. "C'est du jamais-vu !", affirme Gaétan Heymes, ingénieur prévisionniste à Météo France. "Même si en Antarctique le climat est plus changeant qu'en France, l’écart de température pourrait être comparé à une chaleur de 35 °C en mars à Paris" explique-t-il à franceinfo.