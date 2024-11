Des chercheurs européens demandent des fonds pour étudier les effets du changement climatique sur la santé

Le consortium SPHERA, qui regroupe des scientifiques de toute l'Europe, publie, jeudi 28 novembre, une tribune pour demander des fonds pour la recherche sur les effets du changement climatique sur la santé à la Commission européenne, rapporte France Inter qui a pu consulter le document. Pour 2025, "la Commission européenne a proposé un budget d'environ 970 millions d'euros pour la recherche en santé - cependant, de manière alarmante, aucune somme n'est allouée à la recherche sur les effets du changement climatique sur la santé", relèvent les chercheurs. "Cela doit changer", assènent-ils.

Pour ces scientifiques, "le financement de la recherche sur le nexus climat-santé est crucial pour préserver la santé publique et garantir la résilience de nos sociétés". Les récentes inondations en Espagne, en Italie, en Allemagne, en France, en Pologne et en Europe centrale montrent "l'urgence de prendre en compte les impacts du changement climatique sur la santé humaine", selon eux. Ils rappellent que la chaleur estivale a causé environ 70 000 morts en 2022 et 47 000 en 2023 et que, depuis la canicule de 2003, les événements climatiques extrêmes ont causé plus de 570 000 décès sur la planète.

"Préparer une approche thérapeutique"

"C'est un cri d'alarme", explique l'un des signataires, Robert Barouki, biochimiste à l'Inserm, à France Inter. "Il est clair que quoi qu'on fasse, on va avoir l'augmentation de la température", d'où l'importance de "comprendre l'impact pour la santé" pour "permettre de mieux nous préparer", souligne le chercheur français. "On sait, par exemple, qu'il y a toute une série d'infections, dont le vecteur est le moustique, qui vont se développer, mais est-ce qu'il y a d'autres types d'infections qui vont arriver ?", s'interroge-t-il. "Est-ce qu'il y a un impact sur le système pulmonaire à cause de la chaleur de l'ozone qui va augmenter ?", poursuit-il.

"La recherche a besoin de beaucoup de financements et l'Europe est l'endroit où on peut actuellement financer ce genre de grands programmes", donc "il est important d'insister sur l'impact du changement climatique sur la santé qui nécessite de la recherche" pour "éventuellement préparer une approche thérapeutique", affirme Robert Barouki.