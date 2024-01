Des actionnaires de Shell s'associent pour réclamer des objectifs climatiques en conformité avec l'accord de Paris

Il rappelle que "Shell n'a pas amélioré ses objectifs climatiques", et que son nouveau directeur général "semble faire marche arrière en matière d'action climatique". Un groupe d'actionnaires du géant des hydrocarbures Shell va déposer une résolution en vue de l'assemblée générale, afin de contraindre le groupe à définir un objectif de réduction de ses émissions en conformité avec l'accord de Paris, selon un communiqué publié lundi 15 janvier.

L'organisation d'actionnaires activistes Follow This est à l'origine de cette initiative. Elle avait déjà proposé une résolution climat au vote des actionnaires de l'assemblée générale de mai 2023, recevant 20% de votes favorables. Cette année, la résolution du groupe d'actionnaires prévoit que Shell "aligne ses objectifs de réduction de ses émissions de gaz à effet de serre, y compris celles liées à l'utilisation de ses produits (Scope 3), à moyen terme avec l'objectif de l'accord de Paris : limiter le réchauffement climatique à 2 degrés par rapport aux niveaux pré-industriels et poursuivre les efforts pour limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré". Le texte prévoit de laisser le conseil d'administration élaborer une stratégie pour atteindre ces objectifs.

En associant 27 investisseurs au dépôt de la résolution, le fondateur de Follow This, Mark Van Baal, espère que d'autres actionnaires suivront le mouvement et voteront en faveur du texte. Selon lui, "les grands actionnaires possèdent la clé pour s'attaquer à la crise climatique grâce à leurs votes aux assemblées générales". Pour le conseil d'administration de Shell, la résolution de Follow This, quasi identique à celle de l'année passée, est "irréaliste et simpliste", aurait "des conséquences négatives pour [ses] consommateurs" et serait "contraire aux intérêts de l'entreprise et de [ses] actionnaires". Shell assure que le groupe va bientôt publier une mise à jour de sa stratégie de transition énergétique. En juin, le groupe avait annoncé que sa production de pétrole resterait "stable" jusqu'en 2030, après avoir présenté en 2021 des objectifs de réduction de 1 à 2% par an.