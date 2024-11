Dérèglement climatique : la moitié des espèces de coraux menacées

Les coraux sont dévastés par le dérèglement climatique, en raison de la surchauffe des océans provoquée par l'activité humaine. La moitié des espèces de coraux sont menacées. Leur protection est donc un enjeu majeur, alors que se tient actuellement la COP29.

À travers les eaux turquoise, le blanchiment des coraux saute aux yeux. De l'Atlantique au Pacifique, ils sont dévastés par le dérèglement climatique. La surchauffe des océans, provoquée par l'activité humaine, est en cause. La moitié des espèces de coraux sont menacées. "La fragilité du corail constructeur de récif est due à sa particularité de vivre en symbiose avec des microalgues, qui apportent de la nourriture au corail. C'est cette symbiose qui est très sensible à la température. Au-delà d'une certaine valeur seuil, le corail perd ses algues, et donc il perd 95% de sa nourriture et meurt très rapidement", explique Denis Allemand, directeur scientifique du Centre Scientifique de Monaco.

Le rôle majeur des coraux

Ces coraux jouent pourtant un rôle majeur. Pour la faune marine, ce sont des abris, notamment pour les jeunes poissons. Plus de 500 millions de personnes vivent de la pêche ou du tourisme grâce à ces récifs coralliens. Pour sauver les coraux, des scientifiques tentent tout, en essayant de les restaurer par endroits. Mais cette solution n'est pas viable. Le vrai défi est celui de la lutte contre le réchauffement climatique. En pleine COP29, la protection des coraux est un enjeu majeur.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus.