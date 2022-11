Dérèglement climatique : l'année 2022 est d'ores et déjà la plus chaude jamais enregistrée

L'année 2022 n'est pas encore terminée, mais elle est d'ores et déjà l'année la plus chaude jamais mesurée en France depuis les premiers relevés en 1900. Les scientifiques y voient un nouveau signal inquiétant du dérèglement climatique.

Des sols fissurés, des sols asséchés, des cultures brûlées, des incendies de la Bretagne à la Gironde : jamais il n'a fait aussi chaud en France qu'en 2022. Quelles que soient les températures en décembre, le thermomètre atteindra au moins 14,2 °C en moyenne cette année. "On a connu une succession d'épisodes de douceur tout au long de l'année, des vagues de chaleur estivales", explique Matthieu Sorel, climatologue à Météo-France.



Le climat de la France change

Il n'y a plus d'ambiguïté : le climat de la France change. En 1900, la température moyenne sur l'année avoisinait en effet les 12 °C. Les vagues de chaleur ont été précoces, en débutant à la mi-juin dans certaines régions. Jusqu'à la mi-octobre, le Sud-ouest a enregistré des températures supérieures à 25 °C. L'avenir risque d'être encore plus brûlant. Autre conséquence du dérèglement climatique, des orages d'une extrême violence et des tornades ont marqué l'année.