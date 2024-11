Dérèglement climatique : "Ce qui est punitif, c'est l'absence d'écologie", affirme le député Benoît Biteau

Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, et Mathieu Vallet, eurodéputé RN, sont les invités du duel politique du 11h/13h de franceinfo, vendredi 1er novembre.

Les inondations meurtrières en Espagne relancent le débat quant aux politiques à mener pour lutter contre le réchauffement climatique. Le logement a été au cœur du duel de franceinfo du vendredi 1er novembre, entre Benoît Biteau, député écologiste de Charente-Maritime, et Mathieu Vallet, eurodéputé RN. "À Paris, 40% des logements rénovés ne correspondent toujours pas aux normes du DPE. Nos députés nationaux ont proposé de revoir ces normes pour qu'on ait le temps d'adapter le logement aux exigences environnementales", explique Mathieu Vallet.

"Des conditions de logement dignes"

Pour Benoît Biteau, "ce qui est punitif, c'est l'absence d'écologie". Selon lui, "on est en train de nous dire qu'il faut différer le moment de mieux isoler les logements de manière qu'ils ne soient pas des bouilloires en été et des passoires thermiques en hiver", alors que "si on isole les logements, c'est autant d'argent qui revient dans le porte-monnaie des Français, des conditions de logement dignes et décentes qui protègent leur santé et leurs conditions de vie".

Retrouvez l'intégralité du duel dans la vidéo ci-dessus