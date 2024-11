Dans la Manche, un agriculteur et son épouse deviennent les premiers déplacés climatiques du département

David Lecordier, exploitant agricole dans la Manche, est contraint de faire ses valises face à l'avancée de la mer sur sa propriété. Il raconte aux équipes de France Télévisions la transformation du paysage, qu'il a vu englouti au fil des ans par la mer à une vitesse alarmante.

À Montmartin-sur-Mer, dans la Manche, David Lecordier s'apprête à dire au revoir à la terre de son enfance. Aujourd'hui, c'est à peine s’il la reconnaît. Car en vingt ans, la mer a déjà grignoté plus d'un hectare de ses champs. "On a toujours dit qu'elle reprendrait ses droits, mais ce n'était pas un sujet qui nous préoccupait", explique l'agriculteur.

Un dédommagement par le conservatoire du littoral

"Ça a commencé en 1999 avec une première brèche", se souvient David, pointant l'ancienne dune à l'horizon, à présent recouverte par la mer. "Dans les cinq, six ou dix ans qui ont suivi, cette dune a disparu", dit-il. La montée des eaux est inexorable et la mer gagne du terrain vers sa ferme. Régulièrement inondée, l'exploitation est menacée. Par conséquent, David et son épouse plient bagage. Ils seront les premiers déplacés climatiques de la Manche. Le conservatoire du littoral va racheter leur ferme et les dédommager.

