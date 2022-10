Crise énergétique : la municipalité de Lille adopte des mesures pour limiter sa consommation

À Lille (Nord), il faudra désormais se couvrir pour faire du sport. Avec le plan de sobriété énergétique annoncé par le gouvernement, la ville de Lille va plus loin dans ses économies d’énergie. Ainsi, le chauffage sera éteint plus tôt dans les structures sportives et les températures seront limitées à 14°C. "Nous allons éteindre le chauffage à 20h, c’est-à-dire deux heures avant la fin des derniers créneaux sportifs", affirme Audrey Linkenheld, première adjointe à la mairie.



Une baisse de 7% de sa consommation

À la piscine municipale, l’eau est descendue de 26 à 24°C. La mesure est acceptée mais pas forcément comprise. "C’est symbolique mais ça ne va pas plus loin. Ça ne va pas remplacer une politique de conception globale d’économie d’énergie", pense un nageur. Dans le musée des Beaux-Arts, la mesure est plus complexe en raison du maintien en bon état des œuvres. Les salles restent habituellement toute l’année à 20°C. Il est prévu de baisser la température progressivement afin d’arriver à 18°C. Ainsi, la ville de Lille (Nord) baisse de 7% sa consommation.