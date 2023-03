Crise climatique : les lobbies de l'industrie "font naître une réelle colère dans notre génération", affirme le porte-parole de Fridays for Future

Invité du Talk franceinfo, jeudi 9 mars, Pablo Flye explique que "les jeunes ne sont pas dupes" des campagnes de "greenwashing" de certains grands groupes. Son collectif appelle ce vendredi à une grève du climat partout en France.

"Les lobbies, ça fait naître une réelle colère dans notre génération, je crois, de savoir que nous on essaie de faire de notre mieux et qu'on se bat au quotidien pour un monde meilleur et que [d'autres] luttent dans le sens inverse et ont des intérêts qui sont économiques", dénonce Pablo Flye, porte-parole de Fridays for Future France. Le collectif écologiste appelle la jeunesse à une grève pour le climat vendredi 10 mars.

>>> Greenwashing : 24 sociétés épinglées sur leur manque de transparence dans la déclaration de leur bilan carbone

Face aux nombreuses entreprises qui mettent en avant leur efforts pour réduire l'empreinte carbone de leur production, l'activiste écologiste, invité du Talk franceinfo ce jeudi, estime que "les jeunes ne sont pas dupes". "On se rend bien compte que c'est du greenwashing, poursuit-il, et que dans le fond rien ne change. D'ailleurs, les jeunes diplômés ne veulent plus aller travailler chez TotalEnergies et Total n'arrive plus à recruter et c'est tant mieux."

"On veut être préparés à des métiers qui ont du sens"

Alors que de plus en plus de jeunes se tournent vers la désobéissance civile en rejoignant des groupes tels que Dernière Rénovation ou Extinction Rebellion, Pablo Flye affirme que "le message de la grève pour le climat est de dire 'on sèche les cours parce que nos études nous préparent à des métiers qui sont dans la continuité de ce qu'on a fait jusque-là, des métiers qui ne s'alignent pas avec nos objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre".

L'une des revendications de la journée d'action de ce vendredi, ajoute celui qui a décidé de s'engager pour le climat après avoir vu la Suédoise Greta Thunberg lancer la première grève pour le climat en 2018, est le développement "d'une filière de formation pour les métiers de la rénovation thermique parce que le secteur du logement c'est plus de 20% de nos émissions de gaz à effet de serre, c'est un secteur énorme". "On veut être préparés à des métiers qui ont du sens", insiste Pablo Flye.