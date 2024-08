Crise climatique : les incendies responsables de l'émission de plus de 8 millions de tonnes de CO2 dans le monde entre 2023 et 2024

Un bilan alarmant et des chiffres colossaux. Les incendies ont causé l'émission de 8,6 millions de tonnes de CO 2 entre mars 2023 et février 2024, d'après les résultats d'une étude de l'université britannique d'East Anglia notamment. Cela représente l'équivalent de 15% des émissions de gaz à effet de serre annuelles des humains.

Selon cette étude, le bilan est catastrophique : 3,9 millions de km² sont partis en fumée, ce qui équivaut à sept fois la surface de la France. Plusieurs zones ont été touchées par des incendies gigantesques, à commencer par les forêts boréales. Au Canada, 232 000 personnes ont dû être évacuées en août 2023 et les émissions de CO 2 étaient plus de neuf fois supérieures à la moyenne des deux dernières années.

D'autres régions ont souffert comme l'Amazonie ou Hawaï qui a connu, en août 2023 également, l'incendie le plus meurtrier de son histoire, causant la mort de plus de 100 personnes. La Grèce, à nouveau en proie à de violents feux, a aussi vécu le plus grand incendie jamais enregistré dans l'Union européenne. La savane africaine a été relativement épargnée, ce qui a empêché de battre un nouveau record de CO 2 émis dans le monde. Mais sur la période étudiée, les émissions sont quand même 16% supérieures à la moyenne.

Un risque d'incendie plus probable à cause du réchauffement climatique