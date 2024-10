Crise climatique : les émissions de gaz à effet de serre en baisse de 8,3% en 2023 dans l'Union européenne

La Commission européenne s'est réjouie, jeudi 31 octobre, d'une baisse des émissions nettes de gaz à effet de serre de 8,3% en 2023 dans l'UE, par rapport à l'année précédente, grâce au développement des énergies renouvelables. "Il s'agit de la plus forte baisse annuelle depuis des décennies, à l'exception de 2020, lorsque le Covid-19 a entraîné une réduction des émissions de 9,8%", souligne Bruxelles dans un communiqué.

Les émissions provenant de la production d'électricité et du chauffage ont diminué de 24% par rapport à 2022, grâce au développement des éoliennes et des panneaux solaires, et à la "transition vers l'abandon du charbon", détaille l'exécutif européen. En 2023, les renouvelables représentaient 44,7% de la production d'électricité dans l'Union européenne (+12,4%) contre 32,5% d'électricité produite par les énergies fossiles (-19,7%) et 22,8% (+1,2%) par les centrales nucléaires. Le mix électrique est toutefois très variable selon les pays européens.

Les objectifs climatiques pourraient être remis en cause

Avec son pacte vert, l'UE s'est donné pour objectif la neutralité climatique en 2050. L'un des premiers dossiers de la nouvelle équipe d'Ursula von der Leyen, qui doit prendre ses fonctions début décembre, sera de négocier l'objectif 2040, pour lequel la Commission recommande une baisse de 90% des émissions de gaz à effet de serre par rapport à 1990.

Mais la droite, principale force au Parlement européen, regarde ce chiffre avec circonspection. La baisse de 90% des émissions en 2040 est ainsi jugée "extrêmement ambitieuse" par les responsables de ce camp. "Nous devons discuter avec les parties prenantes pour voir si c'est réalisable", a déjà prévenu l'eurodéputé PPE Peter Liese. La poussée de l'extrême droite aux dernières élections européennes fait aussi craindre aux ONG un détricotage des ambitions environnementales de l'UE.