Crise climatique : le mois d'août a été le plus chaud jamais enregistré à l'échelle mondiale, à égalité avec août 2023

L'observatoire européen Copernicus annonce que la température moyenne à l'échelle mondiale a été de 16,82°C durant le mois. Soit 0,71°C de plus que la moyenne entre 1991 et 2020.

L'année n'est pas terminée, mais les températures enregistrées à travers le globe cet été rendent "de plus en plus probable que 2024 sera l'année la plus chaude jamais enregistrée". Dans son dernier rapport mensuel publié vendredi 6 septembre, l'observatoire européen Copernicus annonce que le mois d'août 2024 a été le mois d'août le plus chaud jamais observé à l'échelle mondiale, à égalité avec août 2023. Avec une température moyenne de 16,82°C à l'échelle de la planète, il se situe à 1,51°C au-dessus du niveau préindustriel et à 0,71°C au-dessus de la moyenne des mois d'août survenus entre 1991 et 2020.

"Le globe a connu les mois de juin et d'août les plus chauds, la journée la plus chaude jamais enregistrée et l'été boréal le plus chaud jamais enregistré", liste Samantha Burgess, directrice adjointe du Copernicus Climate Change Service (C3S), dans un communiqué. "Cette série de températures record augmente la probabilité que 2024 soit l'année la plus chaude jamais enregistrée", dépassant les valeurs déjà historiques de 2023.

"Les événements extrêmes liés aux températures observés cet été ne feront que s’intensifier, avec des conséquences plus dévastatrices pour les populations et la planète, à moins que nous ne prenions des mesures urgentes pour réduire les émissions de gaz à effet de serre." Samantha Burgess, directrice adjointe de Copernicus dans un communiqué

Si le mois de juillet avait été le deuxième plus chaud depuis le début des relevés, juste derrière juillet 2023, l'anomalie de température moyenne mondiale en cours depuis janvier conforte la possibilité que 2024 batte à son terme un nouveau record. "L'anomalie moyenne pour les mois restants de cette année devrait baisser d'au moins 0,30 °C pour que 2024 ne soit pas plus chaude que 2023", explique Copernicus, ajoutant que "cela ne s'est jamais produit".

Des disparités à travers le monde

En Europe, la température moyenne en août a dépassé de 1,57°C celles enregistrées sur la période 1991-2020, "ce qui fait de ce mois le deuxième mois d'août le plus chaud jamais enregistré en Europe après août 2022", précise Copernicus. L'observatoire européen pointe des situations très différentes sur le continent avec des températures "au-dessus de la moyenne dans le sud et l'est de l'Europe, mais inférieures à la moyenne dans les parties nord-ouest de l'Irlande et du Royaume-Uni, en Islande, sur la côte ouest du Portugal et dans le sud de la Norvège".

Dans le reste du monde, les températures ont largement dépassé leurs moyennes "dans l'est de l'Antarctique, au Texas, au Mexique, au Canada, dans le nord-est de l'Afrique, en Iran, en Chine, au Japon et en Australie", tandis qu'elles se sont montrées inférieures aux valeurs habituellement relevées "dans l'extrême est de la Russie et en Alaska, dans l'est des États-Unis, dans certaines parties du sud de l'Amérique du Sud, au Pakistan et au Sahel", continue Copernicus.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.