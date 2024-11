Crise climatique : l'année 2024 sera la plus chaude jamais enregistrée et la première à dépasser 1,5°C de réchauffement, selon l'observatoire Copernicus

L'année 2024 est sur le point de devenir l'année la plus chaude jamais enregistrée, selon les prévisions de l'observatoire européen du climat Copernicus, publiées jeudi 7 novembre, qui précise que pour la première fois, la limite de 1,5°C de réchauffement sera franchie sur une année civile.

En 2015, lors de la COP21, la Conférence de Paris sur le climat, les pays s'étaient engagés, via l'article 2, à limiter le réchauffement climatique en dessous de 2°C au-dessus des niveaux préindustriels, et dans le meilleur des cas à 1,5°C.

"Déjà l’année dernière on avait battu les records. On était un peu en dessous de 1,5°C. Là maintenant on est à 1,5°C. Il n’y a pas de raison de penser que ça ne va pas continuer", s'inquiète au micro de franceinfo Joël Guiot, paléoclimatologue et contributeur du Giec, le Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat. "Il faut savoir, poursuit l'expert, que quand on parle de 1,5 ou 2°C, on parle de la température globale."

"Si on regarde l’endroit où l'on vit, par exemple moi je suis à Marseille, on est déjà à 2,5°C de réchauffement. Les étés vont devenir invivables." Joël Guiot, paléoclimatologue à franceinfo

Car avec un tel dépassement des températures, les événements météo extrêmes risquent de se multiplier. "C’est de plus en plus intense, il y a de plus en plus de morts", souligne Joël Guiot. Le seul moyen pour endiguer le phénomène est de réduire les émissions de gaz à effet de serre qui ne cessent d'augmenter. Ce sera l'un des enjeux de la prochaine conférence sur le climat, la COP29, qui s'ouvre lundi 11 novembre à Bakou, en Azerbaïdjan.