Contournement Est de Rouen : la préfecture de l'Eure "condamne" le blocage de l'A13 par des militants écologistes

Plusieurs associations, dont Les Soulèvements de la terre et Non à l'autoroute (NALA) ont prévu de se mobiliser tout le week-end contre ce projet.

Des manifestants hostiles au projet de contournement autoroutier de Rouen ont bloqué, dimanche 7 mai en début d'après-midi, l'autoroute A13 à la hauteur de Louviers (Eure). Plusieurs associations, dont Les Soulèvements de la terre et Non à l'autoroute (NALA) notamment, ont prévu de se mobiliser tout le week-end contre le projet de contournement est de Rouen. Le préfet de l’Eure "condamne cette manifestation non déclarée et cette action dont les services de l’État n’ont à aucun moment été prévenus, et qui met en danger les usagers de la route."

La société d'autoroutes Sanef indique que l'autoroute A13 est coupée dans les deux sens. Selon Bison Futé, un bouchon de plusieurs kilomètres s'est formé entre Tostes et Incarville. Selon les informations de franceinfo, entre 1 000 et 1 500 personnes étaient attendues sur place tout le week-end, dont une centaine d’éléments radicaux, selon une estimation des renseignements territoriaux. Le projet de contournement Est de Rouen comporte 41,5 kilomètres de voie entre l'A13 au Sud et l'A28 au Nord. Les autoroutes traverseront de nombreuses terres agricoles et espaces naturels notamment la forêt de Bord, et passeront à proximité d'habitations.

L'association Les Soulèvements de la terre a publié dimanche après-midi sur son compte Twitter des photos montrant des militants installant des barricades en travers de l'autouroute : "Après avoir traversé la forêt de Bord puis la nationale, les manifestant-es se sont équipés de bâtons et ont investi l'autoroute pour contester le projet de la future A133 - A134", a-t-elle écrit sur le réseau social. La préfecture indique que la circulation est également bloquée sur la départementale D6015 entre Pont de l’Arche et Le Vaudreuil.