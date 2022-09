Météo : trois questions sur le nouveau pic de chaleur qui arrive lundi sur l'Hexagone

Le thermomètre risque à nouveau de s'affoler. Depuis dimanche 11 septembre, la chaleur est de retour sur une partie de la France hexagonale. Un pic de chaleur est arrivé par le Sud-Ouest en raison d'une petite dépression située au large de la péninsule ibérique. Franceinfo se pose trois questions sur les prévisions météorologiques des prochains jours.

1 A quoi faut-il s'attendre pour les prochains jours ?

Les températures pourraient se rapprocher des records pour la saison lundi après-midi sur le sud-ouest de la France. Le mercure pourrait frôler lundi "les 36, 37 ou 38 °C dans certaines zones, en Gironde ou dans les Landes", détaille à franceinfo Florian Hortala, prévisionniste à Météo France. En dehors du Sud-Ouest, les températures devraient plutôt se situer entre 30 et 35 °C dans une seconde zone allant jusqu'à l'orée de la Bretagne, puis entre 25 et 30 °C sur le reste du pays et même légèrement en-dessous au Nord-Est.

La vague de chaleur devrait rapidement s'évacuer, mais stagner par la suite au-dessus de la Méditerranée avec des "conséquences désastreuses sur les écosystèmes", rappelle sur Twitter le climatologue Christophe Cassou. Dans les terres, "on aura une dégradation orageuse pour mardi avec une légère instabilité, et surtout une dégradation mercredi avec un fort risque d'orage sur le pourtour méditerranéen", poursuit Florian Hortala. Une autre dégradation orageuse devrait s'étendre de la Bretagne à l'Alsace, en passant par le Bassin parisien.

Au fil de la semaine, les températures devraient se rapprocher des normales de saison. "Les températures devraient s'abaisser à partir de mercredi-jeudi au Nord et à partir du week-end prochain sur le Sud, détaille Florian Hortala. Au Nord, on a une baisse des températures sur la fin de semaine avec en moyenne 8 °C pour le matin et 19 pour l'après midi."

2 Quelles seront les conséquences au niveau des précipitations ?

Difficile d'être précis à plusieurs jours des phénomènes orageux, mais "la circulation atmosphérique sera très favorable à des événements très forts de précipitations", estime le climatologue Christophe Cassou. Météo France a d'ailleurs émis un avertissement sur la page d'accueil de son site pour prévenir "des pluies intenses et des orages parfois violents cette semaine".

"Les pluies qu'on va retrouver sur le pourtour méditerranéen sont issues de phénomène assez typique. Sur ce type d'épisode, on a des pluies très intenses et en très grosses quantités en quelques heures", détaille Florian Hortala. Le prévisionniste met en garde plusieurs départements qui devraient être particulièrement touchés, comme l'Hérault, le Gard, l'Ardèche, les Bouches-du-Rhône ou le Vaucluse.

3 Comment expliquer ces phénomènes ?

Concernant le pic de chaleur, il s'agit d'une "situation assez typique, avec une dépression de l'air qui se bloque sur l'ouest du pays au large des côtes françaises et espagnoles, et cela amène un flux d'air chaud venu du Sud", explique Florian Hortala. Cette petite dépression correspond par ailleurs à l'ancienne tempête tropicale Danielle, qui vient de traverser l'Atlantique.

Ce pic de chaleur attendu et ses conséquences sont-ils de nouvelles preuves du dérèglement climatique ? "Avant les années 2000, cela n'aurait pas donné des températures aussi importantes, le contexte de réchauffement nous permet d'avoir des records. Se retrouver avec ces masses d'air chaud qui donnent des températures de 36, 37 ou 38 °C, ce n'est pas normal", répond Florian Hortala.

Les fortes intempéries qui risquent de toucher une nouvelle fois la France cette semaine ont également un lien indirect avec la surchauffe planétaire. "Un climat plus chaud augmente le transport d'humidité dans les systèmes météorologiques (nos pompes), ce qui intensifie les événements humides, explique sur Twitter le chercheur Christophe Cassou. L'augmentation de la capacité de l'atmosphère à contenir de l'humidité (+7% par degré) entraîne une intensification similaire pour les événements de pluies extrêmes (...), augmentant la sévérité des risques d'inondations."