Climat : symboles de Paris, les toits en zinc transforment les habitations en fournaises l'été

Ils sont l'un des symboles historiques de la ville de Paris : les toits en zinc. Mais comment adapter ce matériau qui retient la chaleur au changement climatique ?

Aude Michel est parisienne et vit sous les toits. Face aux chaleurs caniculaires des derniers étés, elle a dû s'équiper. "On a installé des couvertures de survie sur nos stores pour éviter que la chaleur ne rentre trop vite", explique la propriétaire. Selon elle, s’il fait aussi chaud chez elle, c'est à cause du toit en zinc de son immeuble. "Ça peut monter jusqu'à 60 ou 70 degrés par temps de canicule", déplore Aude, qui se plaint d'un "effet four".

Une marque d'urbanisme historique à réformer

Plus de 60% des toits de Paris sont en zinc, protégés par des règles strictes d'urbanisme. Ces toitures métalliques ont été installées par le baron Haussmann sous le Second Empire et sont encore privilégiées par les constructeurs aujourd'hui. "Si c'est bien posé, ça a une durée de vie de quasiment un siècle", explique Luigi Avrillas, couvreur zingueur. Pour l'artisan, une isolation est indispensable pour empêcher que la toiture ne devienne une "bouilloire thermique". Un architecte teste une autre solution.

Regardez l'intégralité du reportage dans la vidéo ci-dessus