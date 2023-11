Climat : Singapour envisage de créer des îles artificielles pour protéger son territoire contre la montée des eaux

Singapour envisage de construire des îles artificielles au large de sa côte Est pour protéger une partie de son territoire face à la montée du niveau de la mer provoquée par le changement climatique, a annoncé un de ses ministres. Les études d'ingénierie et d'impact environnemental d'un projet baptisé "Long Island" débuteront en 2024 et dureront cinq ans, a déclaré le ministre du Développement national, Desmond Lee. Les nouveaux territoires ainsi créés pourraient s'étendre sur 800 hectares, donnant à la cité-Etat densément peuplée plus d'espace pour les habitations, les parcs et l'industrie.

Singapour envisage de construire des îles artificielles au large de sa côte Est pour protéger une partie de son territoire face à la montée des eaux. (URBAN REDEVELOPMENT AUTHORITY)

Singapour, qui comprend 63 îles et compte 6,2 millions d'habitants, s'étend sur 724 km2 et affiche l'une des plus fortes densités de population au monde. En 2019, le Premier ministre Lee Hsien Loong avait déjà mis en garde contre l'élévation du niveau de la mer qui constituait, selon lui, une "grave menace" pour Singapour. Les travaux nécessaires à la protection de la côte pourraient s'élever, voire dépasser les 100 milliards de dollars singapouriens (75 milliards de dollars) au cours des 100 prochaines années, avait-il ajouté.

Ce projet pourrait prendre des décennies

Le développement du projet pourrait s'étaler sur plusieurs décennies. Les îles artificielles pourraient former une "ligne de défense" contre la montée du niveau de la mer, a déclaré l'agence d'aménagement du territoire de Singapour, l'Urban Redevelopment Authority. Les agences gouvernementales avaient également étudié la possibilité de construire une digue de trois mètres de haut tout au long du front de mer. Mais sa construction entraînerait "de longues périodes de perturbations" pour les usagers des parcs, tandis que les stations de pompage nécessaires occuperaient l'équivalent de 15 terrains de football.

Pour le spécialiste en sciences côtières Adam Switzer, "différentes études approfondies" doivent être menées concernant le projet "Long Island", notamment en examinant l'impact sur les courants côtiers et le fond marin. "Il faudra examiner très soigneusement l'impact potentiel sur l'environnement bâti et naturel", a déclaré Adam Switzer, professeur à l'Université technologique Nanyang de Singapour. Il a rappelé que Singapour possédait une longue expérience dans le domaine, en citant l'aéroport de Changi, le quartier financier de Marina Bay et le port de Tuas.

Koh Chan Ghee, professeur au département de génie civil et environnemental de l'Université nationale de Singapour, a déclaré de son côté que des solutions naturelles telles que le développement de mangroves, la végétation marine et les récifs coralliens devraient également être envisagées.