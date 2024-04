Climat : mars a été le dixième mois consécutif le plus chaud jamais enregistré, selon Copernicus

La température moyenne mondiale entre avril 2023 et mars 2024 "est la plus élevée jamais enregistrée, avec 0,70°C de plus que la moyenne 1991-2020".

Record pour un mois de mars, mais aussi un dixième record mensuel d'affilée. Selon Copernicus, le programme européen de surveillance de la Terre, "le mois de mars 2024 a été globalement plus chaud que tous les mois de mars précédents dans l'enregistrement des données", avec une température moyenne globale de 14,14°C, "soit 0,73°C au-dessus de la moyenne 1991-2020". Le précédent record datait de mars 2016. C'est également 1,68°C plus chaud qu'une estimation de la moyenne de mars pour 1850-1900, période de référence préindustrielle.

Il s'agit aussi du dixième mois consécutif le plus chaud jamais enregistré. La température moyenne mondiale des douze derniers mois, entre avril 2023 et mars 2024, "est la plus élevée jamais enregistrée, avec 0,70°C de plus que la moyenne 1991-2020 et 1,58°C de plus que la moyenne préindustrielle 1850-1900", annonce Copernicus.

Du point de vue de l'hydrologie, le temps a été "plus humide que la moyenne dans la majeure partie de l'Europe occidentale" en mars 2024. Mais le reste de l'Europe a été majoritairement plus sec que la moyenne, avec des précipitations nettement inférieures à la moyenne. Des conditions plus sèches que la moyenne se sont pareillement installées "dans certaines parties du centre des États-Unis, de l'ouest du Canada et du nord du Mexique, dans des régions d'Asie centrale et de Chine, dans le sud-est de l'Australie, dans la majeure partie de l'Afrique australe et de l'Amérique du Sud".