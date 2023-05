Climat : la période 2023-2027 sera probablement la plus chaude jamais enregistrée, affirme l'ONU

Les températures mondiales devraient aussi bientôt dépasser l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat, met en garde l'Organisation météorologique mondiale.

La période 2023-2027 sera la plus chaude jamais enregistrée sur Terre, avec "une probabilité de 98%", a averti mercredi 17 mai l'Organisation météorologique mondiale (OMM), une agence de l'ONU. En cause, l'effet combiné des gaz à effet de serre, causés par notre consommation d'énergies fossiles, et du phénomène météorologique El Niño, qui font grimper les températures.

De plus, les températures mondiales devraient bientôt dépasser l'objectif le plus ambitieux de l'accord de Paris sur le climat, met en garde l'OMM. Elle estime à 66% la probabilité que la température moyenne annuelle à la surface du globe dépasse de 1,5°C les niveaux préindustriels pendant au moins l'une des cinq prochaines années. L'accord de Paris de 2015 vise à contenir l'élévation de la température moyenne de la planète nettement en dessous de 2°C par rapport aux niveaux préindustriels de 1850 à 1900, et si possible à 1,5°C par rapport à ces mêmes niveaux.

Les données publiées mercredi "ne signifient pas que nous dépasserons de manière permanente le seuil de 1,5°C de l'accord de Paris, qui fait référence à un réchauffement à long terme sur de nombreuses années", a cependant souligné le secrétaire général de l'OMM, Petteri Taalas. Le Finlandais a cependant souligné la gravité de la situation, en insistant sur la nécessité de se préparer car "les répercussions sur la santé, la sécurité alimentaire, la gestion de l'eau et l'environnement seront considérables".