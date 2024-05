Crise climatique : la Corée du Sud a connu son mois d'avril le plus chaud en 50 ans

La Corée du Sud a connu son mois d'avril le plus chaud en un demi-siècle, avec un record de 14,9°C depuis le début des relevés en 1973, a annoncé mardi 7 mai l'agence météorologique nationale (KMA). Le précédent record des températures en avril était de 14,7°C en 1998. Des flux de haute pression "se sont développés au-dessus de la mer des Philippines et à l'est de Taïwan, entraînant des vents chauds du sud dans notre pays le long de la bordure de la haute pression", précise l'agence dans un communiqué.

Le mois dernier, le mercure a aussi dépassé la moyenne de tous les mois d'avril de 1991 à 2020 qui s'établit à 12,1°C, selon KMA. A 21,1°C, la moyenne des maximales journalières d'avril a également battu un record, en dépassant de 2,5°C cette moyenne des années 1991 à 2020.

Une vague de chaleur exceptionnelle affecte actuellement l'Asie du Sud et du Sud-Est, où des records ont été battus aux Philippines et en Birmanie, notamment. Selon les experts, le changement climatique se traduit par des vagues de chaleur plus fréquentes, plus intenses et plus longues. Selon l'Organisation météorologique mondiale des Nations unies, l'Asie se réchauffe plus rapidement que la moyenne mondiale.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.