Climat : la canicule entraîne des conséquences directes sur l’économie

L’institut européen Copernicus est formel. Le record du mois le plus chaud jamais enregistré a été battu en juillet 2023. Les conséquences observées sont des capacités physiques amoindries, et une productivité ralentie.

Les effets de la canicule se ressentent sur tous les continents. Juillet 2023 est le mois le plus chaud jamais enregistré sur Terre, et les chaleurs extrêmes ont des conséquences sur la santé et l’économie. Les autorités américaines estiment qu’elles feraient perdre 100 milliards de dollars chaque année. Un assureur a chiffré l’impact mondial de la canicule du mois de juillet : -0,6 point de croissance. Pour la France, cela donnerait -0,1 point de PIB, soit l’ensemble des richesses produites en un an. "Dès qu’on a trois ou quatre jours de canicule, c’est presque un dixième de PIB. On travaille moins et moins bien, on déplace des chantiers, on fait des erreurs", explique Ludovic Subra, chef économiste du groupe Allianz.

Une productivité en chute libre

La tête tourne, les idées se brouillent. La productivité chuterait de 40 % au-delà de 32 °C, et 66 % à 38 °C. Il faut donc s’adapter, décaler les horaires de travail, améliorer l’isolation pour que l’économie continue de tourner pendant les canicules qui s’annoncent plus nombreuses. "On sait que le réchauffement climatique va continuer dans les décennies à venir, potentiellement se stabiliser sur la fin du XXIe siècle selon les choix qu’on aura fait en termes d’émissions de gaz à effets de serre", indique Françoise Vimeux, climatologue à l’Institut de recherche pour le développement.