Climat : la Banque des Territoires annonce 90 milliards pour la transition écologique d'ici 2028

La Banque des Territoires, une branche de la Caisse des Dépôts, prévoit une enveloppe de 90 milliards d'euros d'ici à 2028 pour "mettre l'écologie en action et favoriser la cohésion des territoires." Le nouveau plan stratégique, présenté mercredi 8 novembre par l'établissement, qui prodigue conseils, prêts, investissements en fonds propres, mais aussi consignations et services bancaires, comprend notamment 16 mesures "phares" axées sur l'environnement et la cohésion sociale.

L'essentiel de l'argent sera alloué au logement : en plus d'une enveloppe 56,5 milliards "pour créer du logement social et abordable", 16,8 milliards seront consacrés à l'accélération de la réhabilitation "du parc public de logement", précise le communiqué.

Au-delà de ces deux engagements qui englobent à eux seuls plus de 80% des 90 milliards prévus d'ici à 2028, d'autres mesures visent à "accélérer le basculement vers une mobilité décarbonée", ou encore à "favoriser l'accès au droit et à la justice grâce à la digitalisation".

"Répondre aux enjeux des territoires"

"Ce plan nous donne les moyens de décupler notre impact rapidement pour répondre aux enjeux des territoires", se réjouit Olivier Sichel, directeur de la Banque des Territoires et directeur général délégué du groupe Caisse des Dépôts, cité dans un communiqué.

Sur les trois dernières années, la Banque des Territoires, créée en 2018 pour épauler les collectivités, revendique plus de 330 000 logements sociaux "acquis ou construits", plus de 4,5 gigawatts d'énergie renouvelable installés, et 25 usines financées.