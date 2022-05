Climat : de nouveaux records de chaleur battus, "le temps nous est compté", alerte le secrétaire général de l'ONU

Alors que les températures atteignent des records pour un mois de mai en France et que l’on attend dans notre pays la formation d'un gouvernement tourné vers l’écologie, les indicateurs du climat sont au rouge pour l’année 2021. L'Organisation météorologique mondiale qui dépend de l’ONU vient de publier son rapport annuel, mercredi 18 mai. Et ce qui ressort, c'est que de nouveaux records ont été battus.

Ce rapport "enchaîne les désolants constats d'échec dans la lutte de l'humanité contre le dérèglement climatique", alerte Antonio Guterres, le secrétaire général de l'ONU. Quatre records, principalement, ont été battus. Avec le niveau des gaz à effets de serre dans l'atmosphère, la hausse des océans, leur acidification et les vagues de chaleur, peut-on lire dans ce rapport.

"La plupart des zones de l'océan ont connu au moins une forte vague de chaleur", pointe le secrétaire général de l'ONU. Pour autant, grâce au courant océanique Nina, 2021 n'est pas l'année la plus chaude enregistrée. La température est de 1,1° plus élevée par rapport à l'ère pré-industrielle. Mais les sept dernières années sont les plus chaudes de l'histoire des relevés, pointe ce rapport.

#Climatechange affects everyone and everything on the planet

Greenhouse gas levels, ocean heat and acidification, sea level rise at record levels in 2021

We can still limit the the damage#ClimateActionNow for the sake of future generations#StateofClimatehttps://t.co/IRebfExc6e pic.twitter.com/RHGmKJhNXM