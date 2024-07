Changement climatique : Oxfam dénonce le manque de mesure d'adaptation face au réchauffement en France

L'ONG Oxfam France dénonce lundi 15 juillet dans un rapport le manque de mesure d'adaptation face au réchauffement climatique en France. Dans ce rapport intitulé "Changement climatique : nous ne sommes pas prêt.es", qui compile des dizaines d'études sur le réchauffement, l'ONG, qui lutte contre le dérèglement climatique et les inégalités, estime que, faute de mesures, le réchauffement va renforcer les inégalités.

Pour faire face à la montée des eaux sur nos côtes, aux inondations ou aux incendies plus fréquents, les besoins sont immenses. Oxfam rappelle qu'il faudrait consacrer sept milliards d'euros au secteur du bâtiment, un milliard et demi d'euros à l'agriculture pour qu'elle conserve ses rendements, et 100 milliards d'euros à notre réseau électrique pour qu'il supporte un réchauffement de quatre degrés.

Les pauvres moins adaptés que les riches

Selon Quentin Ghesquiere, auteur du rapport, en Europe, "20% des plus riches sont plus adaptés que les 20% des plus pauvres". Il estime que les deux plans nationaux d'adaptation au changement climatique ne sont pas assez contraignants. "L'État, dans ses plans d'adaptation, ne prend pas du tout en compte le fait que le changement climatique ne touche pas les personnes de la même manière." Pour un logement menacé "par des inondations ou des vagues de chaleur", Quentin Ghesquiere se demande comment font "les personnes qui ne sont pas propriétaires, ou qui n'ont pas les moyens".

Le rapport estime que la moitié de nos droits fondamentaux, accès à la santé ou au logement, sont menacés. Oxfam plaide pour affecter plusieurs dizaines de milliards d'euros de mesures publiques pour s'adapter dès aujourd'hui, un plan financé par une fiscalité plus juste.

Le troisième plan national d'adaptation au changement climatique du gouvernement a été suspendu par la dissolution de l'Assemblée nationale.