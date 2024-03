Réchauffement climatique : "On se réjouit quand le printemps arrive précocement, mais on oublie les écosystèmes", alerte l'agroclimatologue Serge Zaka

Changement climatique : "On se réjouit quand le printemps arrive précocement, mais on oublie les écosystèmes", alerte Serge Zaka

C'est toute la chaîne de la faune et la flore qui est impactée par ce phénomène, a expliqué mercredi l'expert, interrogé sur franceinfo.

Ce premier jour du printemps, mercredi 20 mars, est marqué par des températures particulièrement douces, ce qui a un impact sur les vergers, qui connaissent une floraison en avance. Selon Serge Zaka, docteur et consultant en agroclimatologie, invité du 12/13 info, "on se réjouit de l'arrivée du printemps précocement, mais on oublie tout le temps les écosystèmes."

Des "pertes de rendement" à redouter

En effet, c'est toute la chaîne de la faune et la flore qui est impactée par ce réchauffement. "Les végétaux se sont mis en dormance en novembre et en décembre, ils ont été réveillés en janvier et en février (...) Ça ne fait pas plaisir aux insectes, ça ne fait pas plaisir aux oiseaux qui vont commencer leur nidification, ça ne fait pas plaisir aux oiseaux migrateurs, et ça ne fait pas plaisir aux agriculteurs", poursuit-il. Cela engendrera "des pertes de rendement", selon Serge Zaka. Ce dernier avance le chiffre de "2 milliards d'euros pour l'ensemble de l'arboriculture et de la viticulture" en 2021.