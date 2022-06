Canicule : la France en surchauffe

Avec 38 degrés, Rennes (Ille-et-Vilaine) a battu son record de température, samedi 18 juin. Dans une pharmacie en Loire-Atlantique, deux types de produits manquent : les crèmes solaires et les brumisateurs. À Orléans (Loiret), un glacier a rempli des cornets toute la journée. Malgré les plats rafraîchissants servis dans un restaurant, peu de clients mangent en terrasse, qui est orientée plein sud.

Des orages prévus sur l'ouest du pays

À Auxerre (Yonne), des promeneurs ont choisi un parc ombragé. "Je me sens mal, je n’aime pas du tout cette chaleur, on ne peut rien faire", déplore une femme. D’autres ont préféré les lacs de montagne. Un camping dans les Vosges, à 750 mètres d’altitude, affiche complet. "C’est supportable ici. Les nuits sont plus fraîches", confie un homme. Après les fortes chaleurs, des orages sont prévus sur l’ouest du pays. Ils commencent à s’abattre dès samedi soir en Gironde.