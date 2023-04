Californie : après les violentes intempéries, un lac fantôme réapparait et provoque des inondations

Entre fin décembre et fin mars, la Californie a connu des intempéries, qui ont fait plus de 20 morts et provoqué de graves inondations.

Au centre de la Californie, le lac Tulare, disparu depuis des décennies, a fait son retour. C'est le résultat des trois mois de pluie tombés sur l'Etat. La Californie a connu, entre fin décembre et fin mars, une série de 30 rivières atmosphériques : c'est un courant d’air humide venu de l’océan Pacifique qui se transforme en pluies diluviennes et en chutes de neige en arrivant sur les terres.

Néanmoins, si ces intempéries ont mis fin à trois ans de sécheresse, ce n'est pas si simple. "Ça pose deux problèmes, explique David Feldman, professeur de politique publique à l’université UC Irvine. D’abord, le volume d’eau est tel que l'infiltration va prendre du temps. Ensuite, le sol est extrêmement sec en raison de ces années de sécheresse, ça limite sa capacité à absorber l’eau en surface. Là aussi, il faudra du temps."

L'eau reste un enjeu central en Californie

Les intempéries ont créé un risque d’inondation avec le lac Tulare, et vingt personnes sont décédées. Elles ont aussi reverdi les collines de Los Angeles, rempli les réservoirs de l’Etat et recouvert de neige les sommets de la Sierra : l'eau n’est plus un problème immédiat en Californie. Mais la sécheresse fait partie de la réalité de l’Etat, prévient Ann Willis, directrice régionale de l’association American Rivers.

"Nos pluies tomberont avec beaucoup plus d’intensité et sur une période plus courte. Les années sèches seront encore plus sèches, et donc nous ne sommes pas préparés à ces conditions que nous commençons à voir et à vivre." Ann Willis, directrice régionale de l’association American Rivers. à franceinfo

La conservation reste donc un enjeu central. Et le débat sur le partage de l’eau entre villes, agriculture - un secteur majeur de l’économie californienne - et la nature elle-même va continuer.