Autriche : les autorités pointent le rôle du changement climatique après la mort d'un enfant, enseveli par un glissement de terrain

Un garçon de cinq ans a été tué et un autre blessé, mercredi 12 juin, après un glissement de terrain en Autriche, où des semaines de fortes précipitations ont fragilisé les sols. Routes impraticables, caves et champs inondés avec des milliers d'interventions de pompiers dans plusieurs régions : les pluies abondantes ont amené les affluents et les lacs à des hauteurs d'eau alarmantes tout en posant des risques dans les zones boisées et montagneuses. "La crise climatique est bien là, nous en sentons les effets qui sont toujours plus importants", a réagi jeudi 13 juin la ministre de l'Environnement Leonore Gewessler, citée par APA.

L'enfant se trouvait mercredi après-midi avec une femme et trois autres garçons sur une route longeant une forêt près de Graz (sud) quand le drame est survenu, selon un communiqué de la police. Il a été emporté par un éboulement "d'environ 100 mètres cubes de terre". Malgré l'utilisation de drones et de chiens policiers pour le localiser rapidement, il n'a pu être sauvé. Un autre garçon a été "légèrement touché", ont précisé les forces de l'ordre. Âgé de sept ans selon l'agence de presse APA, il a été transporté à l'hôpital par hélicoptère.

Plus tôt cette semaine, un retraité de 77 ans avait trouvé la mort dans les inondations qui affectent le pays alpin depuis plusieurs jours.

Les pluies abondantes sont "la première cause directe des glissements de terrain"

Plus la planète se réchauffe, plus l'atmosphère contient de la vapeur d'eau (environ 7% pour chaque degré supplémentaire), augmentant en particulier les risques d'épisodes de fortes précipitations dans certaines régions du monde. Ces pluies plus intenses favorisent les glissements de terrain. La Slovénie et le sud de l'Autriche sont particulièrement exposés du fait de leur localisation au carrefour de la Méditerranée, des Alpes et de la plaine de Pannonie d'Europe centrale.

Depuis le XIXe siècle, la température moyenne de la Terre s'est réchauffée de 1,1°C. Les scientifiques ont établi avec certitude que cette hausse est due aux activités humaines, consommatrices d'énergies fossiles (charbon, pétrole et gaz). Ce réchauffement, inédit par sa rapidité, menace l'avenir de nos sociétés et la biodiversité. Mais des solutions – énergies renouvelables, sobriété, diminution de la consommation de viande – existent. Découvrez nos réponses à vos questions sur la crise climatique.