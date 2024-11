Alpes-Maritimes : record de chaleur à Nice en plein mois de novembre

Les effets du réchauffement climatique se font ressentir à Nice (Alpes-Maritimes), où le thermomètre avoisine les vingt degrés, mardi 5 novembre. Habitants et touristes oscillent entre joie et inquiétude.

Entre l'envie de profiter d'un été indien à rallonge et l'étrangeté de la vingtaine de degrés exceptionnelle en plein mois de novembre, sur la Promenade des Anglais ce mardi 5 novembre, les Niçois nagent en plein paradoxe. "Au niveau environnemental, il y a un peu de soucis, mais avec le ciel bleu, le soleil, il faut sourire quand même", commente une touriste. Un habitant est lui beaucoup moins optimiste.

3 à 5 degrés supplémentaires d'ici 2100

Les dernières perspectives révélées par Météo-France sont plutôt alarmistes : Nice (Alpes-Maritimes) et la Côte d'Azur font partie des zones françaises qui seraient le plus touchées par le réchauffement climatique, avec 3 à 5 degrés de plus en moyenne d'ici 2100 et de très fortes pluies. "C'est typiquement l'endroit en France métropolitaine qui va être concerné par des épisodes méditerranéens plus intenses", explique Sébastien Thomas, météorologue pour France Télévisions.

