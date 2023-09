Crèmes solaires, pesticides, hydrocarbures... Ces produits chimiques contaminent les coraux, selon une nouvelle étude de l'ANSES

Les coraux, qui produisent 50% de l’oxygène, sont fortement impactés par plusieurs phénomènes, dont l’activité humaine. Cette étude montre que 15 à 20 substances chimiques, déversées dans la mer faute d'assainissement, participent à leur dégradation.

C'est une menace supplémentaire pour les bancs de coraux dans les territoires d’outre-mer. On savait déjà que le réchauffement climatique avait détruit une partie de leur corail. L’agence nationale de sécurité sanitaire alerte désormais sur les conséquences de la pollution chimique.

Dans un nouvel avis, l’Anses établit que les coraux souffrent notamment des pesticides, des hydrocarbures et des crèmes solaires.

15 à 20 substances chimiques nocives

Pour réaliser cette étude, l’Anses a travaillé pendant plusieurs années avec l’Office Français de la Biodiversité. Leurs travaux se concentrent sur la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion et Mayotte. Les résultats montrent qu’il existe un risque de contamination des coraux aux produits chimiques, explique Aurélie Mathieu, coordinatrice de l’expertise pour l’Anses.

"On a pu montrer qu'il existe des risques pour environ 15 à 20 substances, et que cela peut mener à la dégradation des coraux." Aurélie Mathieu, coordinatrice de l’expertise pour l’Anses à franceinfo

Pour arriver a cette conclusion, l’Anses n’a pas fait de test sur les coraux, mais a épluché la littérature. Dans la liste des dangers, on retrouve presque la moitié des crèmes solaires étudiées. Des métaux comme le fer ou l’aluminium viennent allonger la liste, mais aussi des pesticides parmi lesquels le chlordécone et enfin, deux hydrocarbures.

Autant d'éléments que l'on retrouve directement dans la mer, en partie à cause du manque d’assainissement. "Dans certains territoires d'Outre-Mer, les réseaux d'assainissement peuvent être défaillants, et donc les eaux usées ne sont pas suffisamment traitées. Les eaux pluviales, qui ne sont pas traitées non plus, participent aussi à drainer les substances chimiques en surface et dont à les retrouver directement dans la mer", précise Aurélie Mathieu.

L’Anses s’interroge aussi sur la qualité des crèmes, qui prétendent être inoffensives pour l’environnement. Elle rappelle que 20 % des coraux sur la planète ont déjà été irrémédiablement détruits.