Côtes-d'Armor : près de Guingamp, élus et habitants divisés sur un projet géant d'usine à saumons

Une entreprise norvégienne veut installer dans les Côtes-d'Armor une usine pour produire des milliers de tonnes de poissons. Les opposants s’inquiètent des risques environnementaux dans un département qui souffre déjà de la pollution des grands élevages de porcs.

Une manifestation a lieu samedi 10 décembre dans la région de Guingamp contre un projet industriel d’élevage de saumon. Ce projet de pisciculture est porté par Smart Salmon, un groupe norvégien. L'entreprise envisage de produire 8 000 tonnes de poissons par an. Mais un collectif d’opposants au projet s’est structuré.

Quand on écoute les arguments des opposants, on comprend que si l’agglomération de Guingamp est bien équipée pour l’industrie agroalimentaire avec notamment l’élevage de porc, le département souffre aussi de ce qui en découle : la pollution et la prolifération des algues vertes. Ce projet est donc perçu comme la continuité de ce modèle mais version pisciculture. "On avait un équivalent par rapport à élevage de porcs : 8 000 tonnes de poissons produits par an, ça représenterait un élevage de 250 000 porcs vendus par an", indique Kristen Bodros, éleveur de brebis et membre de la Confédération paysanne.

"On est déjà au taquet en termes d'animaux d'élevage en Bretagne et là, on vient de rajouter une usine de production de poisson comme il n'y en a pas en Europe." Kristen Bodros, membre de la Confédération paysanne à franceinfo

À côté de cet argument sur les rejets d’azote et de phosphore, les opposants s’inquiètent du partage de l’eau. "L'été qu'on vient de passer a mis en lumière les déficits en eau de notre territoire, rappelle Dominique le Goux, animatrice territorial dans le département pour l’association Eau et rivière de Bretagne. Et de voir une usine s'implanter avec une consommation d'eau quotidienne autour de 600 m³ pose énormément de questions quant à l'acceptabilité finalement de cette usine pour le territoire."

Des lacunes dans le projet ?

En octobre 2022, les deux frères norvégiens qui portent le projet pour le groupe Smart Salmon sont venus présenter leur dossier aux élus. Depuis le front politique se fissure. Rémy Guillou, maire de la commune de Plouisy qui doit accueillir l’usine, explique que son conseil municipal n’est plus disposé à signer le permis de construire : "Ce que nous constatons aujourd'hui, c'est que les études ne sont pas abouties, explique l'édile. On n'a pas la précision qu'il faudrait pour pouvoir donner un avis favorable sur ce projet. Donc, nous considérons que Smart Salmon a démoli le projet extrêmement intéressant qu'il avait proposé. Et aujourd'hui, ce n'est pas acceptable."

Il y a un an et demi pourtant, un compromis de vente avait été signé par l’agglomération de Guingamp-Paimpol en charge du projet. Jeudi 8 décembre, son président a publié une lettre ouverte dans laquelle il reconnaît des lacunes dans le projet, tout en défendant pour son territoire un modèle industriel et agricole, compatible selon lui avec les enjeux environnementaux.