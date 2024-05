Cosmétique : les produits en pastilles, meilleurs pour l’environnement ?

L’urgence climatique conduit les industriels des cosmétiques à proposer de nouveaux produits. Avez-vous déjà testé notamment les shampoings en pastilles ?

En pastille, en poudre à dissoudre, fabriqués sans eau et sans plastique ou presque, des cosmétiques et détergents à diluer arrivent dans nos rayons et bousculent les habitudes des consommateurs. La recharge de gel douche ou de dentifrice revient à 2,50 euros pour une marque, ce qui est comparable aux produits classiques, mais la vente se fait sous forme d’abonnement. Les pastilles sont fabriquées en France, près de Saint-Étienne (Loire). Dans la petite usine, sont mélangées plusieurs poudres d’origine végétale et synthétique. Ces cosmétiques sont sans plastique et moins lourds en transports.

Attention aux ingrédients

Mais il faut aussi s’intéresser aux ingrédients. "Vous avez toute une production qui va de la plantation ou de la cueillette sauvage avec des enjeux de déforestation et de perte de biodiversité et toute une transformation. (…) C’est de la chimie avec des consommations d’énergie, des machines, des déchets, de la pollution de l’eau", résume Hélène Teulon, consultante en éco-conception au cabinet Gingko 21. Elle déconseille l’huile de palme et les conservateurs et préconise de privilégier le bio. Le gouvernement réfléchit à instaurer un affichage environnemental sur les produits cosmétiques.