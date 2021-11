BRUT

Parmi les nombreux discours et les différentes actions de militants qui ont eu lieu lors de cette première semaine,voicu un petit florilège de ce qu'il faut retenir. Par exemple, le mardi 2 novembre était principalement décidé à la question du méthane. Ce gaz provient principalement des vaches ou des moutons, mais aussi de fuites dans des exploitations d'hydrocarbures ou des déchets et des rizières et il a déjà créé plus d'un tiers du réchauffement climatique.

Brut a également pu suivre les nombreux jeunes qui se sont mobilisés, notamment certains qui ont lancé une pétition avec Greta Thunberg, Vanessa Nakate et plein d'autres activistes du monde entier. Dès le premier jour de la COP26, ces jeunes ont ainsi voulu demander aux dirigeants d'agir maintenant. Autre enjeu majeur de cette première semaine de COP : les énergies fossiles. Ce fut un des principaux sujets abordés lors de la journée du jeudi 4 novembre : 190 pays et organisations se sont mis d'accord pour sortir progressivement du charbon. "Les signataires s'engagent à cesser de soutenir le secteur de l'énergie fossile à l'international d'ici à la fin 2022. C'est un engagement global, ambitieux et immédiat", a annoncé le britannique Greg Hands, ministre d'État à l'Énergie et à la Croissance propre.