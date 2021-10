Royaume-Uni : la chute d'un arbre sur une caténaire barre la route de la COP26 à une foule de voyageurs

Des centaines de voyageurs bloqués sur le chemin de la COP26. Une foule de passagers espérant se rendre en train à Glasgow, en Ecosse, pour la COP26 sur le climat, s'est retrouvée bloquée à la gare de Euston à Londres (Royaume-Uni) dimanche 31 octobre, à cause d'une interruption du trafic due à la chute d'un arbre sur une caténaire. La compagnie ferroviaire Avanti West Coast, qui dessert notamment Glasgow depuis Euston, a conseillé sur Twitter aux voyageurs de ne pas se déplacer, ajoutant toutefois essayer de trouver des itinéraires alternatifs.

>> Réchauffement climatique : suivez le lancement de la COP26 dans notre direct

La gare londonienne de Euston a de son côté annoncé sur Twitter que des équipes d'intervention étaient à l'œuvre pour "enlever l'arbre et faire une évaluation complète des dommages pour prévoir les réparations". L'incident est survenu à environ 130 kilomètres au nord de la capitale britannique.

❌Due to overcrowding #EustonStation is currently exit only



⚠️All trains currently suspended due to a fallen tree causing damage to overhead wires



Passengers are currently being advised not to travel - further updates ASAP@AvantiWestCoast @LNRailway pic.twitter.com/9mpfqA0v3z