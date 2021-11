DIRECT. COP26 : "la catastrophe climatique frappe toujours à la porte", estime le secrétaire général de l'ONU Antonio Gutierres

#FOOT On joue aussi aujourd'hui des matchs du 7e tour de la Coupe de France, marqué par l'entrée en lice des clubs de Ligue 2. Et comme chaque année, c'est l'occasion de quelques surprises. Dunkerque a été surpris sur le terrain de Linas-Montlhéry (1-0) et Caen s'est incliné aux tirs au but à Dinan-Lehon (1-1, 4-1 aux tirs au but), deux clubs qui évoluent en cinquième division.