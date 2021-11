DIRECT. COP26 : dernière journée de négociations à Glasgow pour s'accorder sur une déclaration commune

Retrouvez ici l'intégralité de notre live #COP26

: "Je suis vigneron depuis 1998. En tant que paysans, on a toujours été obligés de s'adapter aux conditions, au marché, etc. Mais les choses évoluent tellement vite que cela nécessite une capacité d'adaptation très importante."



Ce vigneron du Vaucluse doit s'adapter à un climat qui change trop vite.







(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: "Quand on a pris le restaurant, on savait que c'était une zone inondable, mais il n'y avait pas de crues si importantes, aussi régulièrement. Le dérèglement climatique est un gros problème et on est directement touchés."



Ce restaurateur du Var doit faire face à des inondations à répétition.







(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: "Aujourd'hui, nous avons des mois de février très chauds, qui nous contraignent à faire cours à l'ombre. Avant, on avait un mauvais hiver tous les cinq-dix ans, et de bons hivers le reste du temps. Désormais, c'est l'inverse."



Cette monitrice de ski d'une petite station du Doubs ne peut aujourd'hui plus vivre de cette seule activité.







(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)



: Des récoltes qui demandent de plus en plus de travail et d'adaptation face aux aléas de la météo, des hivers trop doux pour assurer l'enneigement en moyenne montagne… Avec mes collègues Camille Adaoust et Marie-Adélaïde Scigacz, nous avons recueillis les témoignages de cinq professionnels qui subissent déjà les effets du réchauffement climatique au quotidien.







(JESSICA KOMGUEN / FRANCEINFO)

: Pour l'instant, cela tient. La limitation des financements "inefficaces" aux énergies fossiles et l'accélération de la sortie du charbon "sans système de capture" de carbone figurent toujours dans le projet de décision finale de la COP26. Cette formulation est cependant adoucie par rapport à une précédente version du texte qui appelait simplement à "accélérer la sortie du charbon et des financements aux énergies fossiles".

: Pour tenter de décarboner au maximum le secteur du transport maritime, des sociétés françaises tentent de s'appuyer sur le vent et développent des techniques spécifiques, comme des cargos à voile.









(MAURIC / NEOLINE)



: A l'occasion de la clôture de la COP 26, notre journaliste Marie-Adélaïde Scigacz répondra à midi à vos questions sur la conférence mondiale sur le climat. N'hésitez pas à poser dès maintenant vos questions dans ce direct.





: "Il y a vraiment un fossé entre cette réalité, l'annonce d’une augmentation des gaz à effets de serre au cours des dix prochaines années, et ce qu'il faudrait faire, cette neutralité carbone à horizon 2050 qui devrait se traduire par une diminution des émissions d'ici 2030 d'au moins 45%."



Le climatologue français a signé une lettre, avec près de 200 autres climatologues, pour dénoncer le peu de considération accordée au dernier rapport du Giec. Il exprime sa déception sur RFI.

: "On a peu l'occasion de parler directement aux politiques. Mais c'est important, la science est la fondation des négociations", insiste de son côté la glaciologue Heidi Sevestre, qui vient de discuter des pertes des glaciers alpins avec le président suisse.







(CAMILLE ADAOUST / FRANCEINFO)

: "A Katowice (Pologne) en 2018, le pavillon scientifique était tout au fond du hangar. On était très loin de tout le reste, les gens qui venaient nous rendre visite devaient être vraiment motivés. Là, c'est chouette, on est juste derrière le pavillon de la présidence britannique", salue Valérie Masson-Delmotte, climatologue et coprésidente du Giec.







(CAMILLE ADAOUST / FRANCEINFO)

: A Glasgow, les pavillons scientifiques étaient plus nombreux que les années précédentes. Les chercheurs se réjouissent de cet espace de rencontre avec les décideurs politiques. Je les ai rencontrés.









(CAMILLE ADAOUST / FRANCEINFO)