COP26 : plus de 400 jets privés utilisés pour se rendre à Glasgow

Selon le Daily Mail, "400 jets privés ont atterri à Glasgow" pour se rendre à la COP26, le sommet pour le climat, indique la journaliste de France Télévisions Maëlys Septembre, en direct de Londres. Un afflux d'avions privés tellement important qu'il a créé un "embouteillage sur le tarmac de l'aéroport, obligeant certains avions à faire 50 kilomètres en plus pour trouver une place pour se stationner", précise-t-elle.



"Hypocrisie"

Le quotidien britannique critique plusieurs personnalités publiques et parle même d'hypocrisie. Jeff Bezos, le PDG d'Amazon, Joe Biden, la présidente de la Commission européenne Ursula von der Leyen ou encore Boris Johnson sont pointés du doigt. Beaucoup réclament non plus seulement des paroles de ces personnalités publiques, mais également des actes.