COP26 : "On est sur un sentiment assez mitigé voire défaitiste", regrette Oxfam France

"Pour l'instant, on est sur un sentiment assez mitigé, voire défaitiste", estime sur franceinfo vendredi 12 novembre Élise Naccarato, responsable de campagne Climat chez Oxfam France, alors que la COP26 qui se déroule depuis près de deux semaines à Glasgow (Ecosse) touche à sa fin, samedi 13 novembre. Une déclaration commune des 197 parties signataires de la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques se fait toujours attendre.

"La faute au manque d'ambition peut-être, la faute à la frilosité, la faute peut-être aussi au langage, regrette Élise Naccarato. On en a pas mal parlé pendant cette COP. On demande aux États, on les presse, on leur conseille. On voit que c'est un langage assez timide en fait, à un moment donné où on a plus du tout le temps de prendre des demi mesures, il y a une urgence climatique qui est là."

"Les intempéries sont là, les inondations, les tempêtes, les sécheresses. Là vraiment on a besoin que tous les États se mettent d'accord pour faire vivre cette justice climatique." Élise Naccarato à franceinfo

"Il y a des points intéressants. On ne peut pas dire que c'est tout noir. Le fait par exemple d'acter noir sur blanc qu'il faille sortir des énergies fossiles. Cela n'avait jamais été écrit dans un texte autour de la COP. Il y a quand même des raisons d'espérer, mais on est très, très loin du compte", conclut-elle.