COP26 : l'objectif des 1,5° C sera-t-il atteint ?

Depuis le 1er novembre, la COP26 réunissant les pays pour préserver le climat et l'environnement est en cours. Elle prendra fin le 12 novembre. Un objectif s'est dégagé de ce sommet, limiter la hausse du climat à 1,5° C. Un engagement qui doit engendrer des mesures pour les pays du monde. Quels ont été les promesses faites ? Seront-elles suffisantes ? Matthieu Boisseau, en direct de Glasgow, jeudi 11 novembre, fait le point dans le JT de 20 Heures.





Un objectif loin d'être atteint



Selon le reporter, il est quasi certain que l'objectif des 1,5° C ne sera pas atteint. "Il est sûr que les 1,5° C seront dépassé. Les températures devraient augmenter de 2,7° C d'ici la fin du siècle", explique-t-il. "Les mesures annoncées dans cette COP26 n'y changerait pas grand-chose, 2,4° C au mieux selon une estimation publiée hier", indique-t-il.