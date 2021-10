COP26 : l'Écosse se prépare à accueillir les dirigeants de 200 pays du monde

Le groupe Extinction Rébellion manifestait, samedi 30 octobre, dans le centre-ville de Glasgow (Écosse) et ce type de manifestation devrait se multiplier dans les prochains jours. Alors que la capitale économique de l'Écosse s'apprête à devenir le théâtre de la COP 26 et accueillir des dirigeants du monde entier, certains habitants sont sceptiques sur le résultat de la conférence : "Je n'ai aucune confiance envers les élites et je pense que ça n'aboutira à rien", témoigne une Écossaise.

Les Écossais sont mitigés concernant l'accueil de la COP26

"Je suis très fier de voir que la COP26 se déroule en Écosse. Nous essayons de montrer la voie concernant les énergies éoliennes et électriques", confie une habitante de Glasgow. Par mesure de sécurité, la police a bloqué un large périmètre de la ville, perturbant le quotidien des habitants, certains ne pourront pas aller travailler pendant les deux semaines de la COP26. Les médecins écossais craignent une explosion des cas de Covid-19.