COP26 : "Ce n'est pas une grande COP, il n'y a pas eu d'ambition réelle", réagit le climatologue Jean Jouzel après l'accord trouvé à Glasgow

"Ce n'est pas une grande COP", a réagi sur franceinfo le climatologue Jean Jouzel, après l'annonce d'un accord final à la COP26 de Glasgow pour accélérer la lutte contre le réchauffement climatique. "Il y a quelques points intéressants sur le charbon, le méthane, mais il n'y a pas eu cette dynamique qu'on espérait", ajoute-t-il.

Cet accord prévoit la mise en oeuvre "totale et efficace" de l'Accord de Paris, "cela est très important", estime le climatologue. Mais de nombreux points noirs persistent selon lui, comme la "difficulté qu'ont les pays développés à tenir leurs engagements par rapport aux pays en voie de développement", car aucune solution n'a été trouvée sur cette question de la solidarité internationale.

Jean Jouzel déplore qu'il n'y ait pas eu "d'ambition réelle", "on remet toujours à l'an prochain", regrette-t-il en évoquant les objectifs de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. Le climatologue ne croit pas qu'il soit possible de rester sur la trajectoire des 1,5 degrés prévue par l'Accord de Paris : "Nous sommes partis pour 15% d'émission de gaz à effet de serre en plus à l'horizon 2030, c'est-à-dire qu'on aura émis tout le gaz carbonique qu'on a le droit d'émettre pour rester en deça des 1,5 degrés dès 2030. Personne n'a su tirer cette COP vers le haut."