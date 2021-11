Climat : comment agir à l’échelle individuelle pour limiter son empreinte carbone ?

Les dirigeants du monde sont réunis à Glasgow, en Écosse, pour la COP26. Mais à l’échelle individuelle, des actions existent pour limiter son empreinte carbone. Les Français émettent encore beaucoup de CO2. En moyenne, par an, chacun en consomme de 10 à 11 tonnes. Pour contenir à moins de deux degrés le réchauffement climatique, il conviendrait de diviser ce chiffre par deux d’ici 2050. Deux tonnes de CO2 représentent deux allers-retours entre Paris et New York.

Baisser le chauffage ou manger moins de viande

L’empreinte carbone correspond à la quantité de gaz à effet de serre directement liée au mode de vie, explique Siegrid de Misouard, dans le 23h de franceinfo. Au niveau de l’alimentation, du logement, des modes de transport, des solutions et astuces existent. Par exemple, réduire de 1 000 kilomètres par an ses trajets en voiture, baisser d’un degré le chauffage, moins manger de viande ou regarder moins de vidéos en ligne. L’action individuelle permettrait de réduire entre 20 et 45% des émissions de gaz à effet de serre.