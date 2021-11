COP26 : les centrales photovoltaïques flottantes de plus en plus répandues en France

À quelque kilomètres d’Avignon, sur un lac artificiel creusé pour les matières premières, on voit un champ de panneaux solaires flottants, capable d’alimenter presque 5 000 foyers. C’est la plus grande centrale flottante construite en France par Akuo Energy. "C'est un assemblage de flotteurs entre eux qui permettent d'accueillir les panneaux et qui sont ancrés au fond à l'aide de corps-morts", détaille Clémence Marcueyz, la cheffe de développement.

Après les toits, après les champs ou les forêts, les panneaux solaires flottants sont de plus en plus répandus en France. On en trouve aujourd’hui sur des lacs ou des anciennes carrières. Une solution au problème de surface et une façon de prévenir les conflits d'usage qui se multiplient avec l’éolien.

"Un problème de foncier en France"

Le solaire flottant est encore limité en France. On compte quelques projets dans les Hautes-Alpes ou le Rhône. Mais il permet en partie de répondre à un problème de place pour les grandes installations. Xavier Daval est président de la Commission solaire au Syndicat des énergies renouvelables. Selon lui, quand on enlève les forêts et les terres agricoles il ne reste que 9% d’espaces accessibles pour les panneaux solaires. "On a une problématique de foncier en France mais je dirais qu'elle est artificielle", explique ce spécialiste. Les règles pour le déploiement du solaire font que les seuls territoires où le déploiement est facilité ou incité sont les 9% du territoire artificiel français."

"Ce qui fait que de facto on crée une sorte de stress sur l'accès au foncier puisque 91% du sol français nous est inaccessible." Xavier Daval, Syndicat des énergies renouvelables à franceinfo

Pour Akuo Energy la première centrale flottante sert de site pilote. Ce système est très développé au Japon, et il y a du potentiel en France selon Éric Scotto co-fondateur de l’entreprise. "L'inventaire que l'on a fait c'est 10 gigawatts, donc c'est absolument colossal, à moins de 10 km d'un poste de raccordement sur des anciennes carrières inondées, des bassins artificiels, des bassins d'écrêtement. Vous verrez, EDF va construire la première centrale flottante sur un barrage d'altitude", prévoit-il. L’implantation du solaire s’est accéléré en 2021. Mais la filière est très en retard sur les objectifs fixés par le gouvernement.