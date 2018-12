COP24 : les youtubeurs agissent pour le climat

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

Le youtubeur Vincent Verzat, auteur de la chaîne "Partager c'est sympa", sort une nouvelle vidéo au lendemain de l'ouverture de la COP24. Il traite de l'insuffisance des décisions des États depuis la COP21 jusqu'à aujourd'hui et de l'énorme chantier qu'il reste pour que cette COP24 atteigne ses objectifs. Pourquoi être venu à cet événement ? "C'est pour apporter une dimension politique au défi 'On est prêt'" explique-t-il. Cette initiative, réunissant plus de 60 youtubeurs, vise à lancer des défis écologiques afin d'agir pour le climat, du 15 novembre au 15 décembre.

Des youtubeurs engagés

"Beaucoup de youtubeurs ont changé leurs comportements pour qu'ils soient plus écoresponsables, mais leur ambition c'est dire 'nous, nous avons fait notre part, donc à vous qui avez beaucoup plus de pouvoir et de responsabilité de faire la votre", ajoute Vincent Verzat. "Je ne crois pas du tout que les États sont en capacité de prendre les mesures que l'on exige d'eux s'ils ne remettent pas complètement à jour leur logiciel (..). Une des choses sur lesquelles on doit se mobiliser, c'est de remettre les pendules à l'heure sur les enjeux", affirme-t-il.