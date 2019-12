COP 25 : un sommet mondial sur le climat aux enjeux vitaux

#AlertePollution Rivières ou sols contaminés, déchets industriels abandonnés… Vous vivez à proximité d’un site pollué ?

La COP 25 est censée être la COP de l'action, celle qui va permettre en 2020 d'appliquer une partie des accords de Paris. Il faut que les États s'engagent à augmenter leurs objectifs en matière de réduction d'émissions de gaz à effet de serre. En 2018, elles ont atteint un record historique, à tel point que la température sur la planète pourrait augmenter de 3°C alors que l'engagement à la COP de Paris était de limiter à 2°C.

Pollueurs payeurs ?

Un objectif encore plus compliqué à atteindre depuis que les États-Unis se sont retirés de l'accord de Paris. La COP 25 a pour but de réglementer le marché du carbone. Les pays les plus pollueurs peuvent acheter des crédits carbone aux pays les moins pollueurs, ce qui déresponsabilise ces États.

Les dérèglements climatiques se multiplient. Il faudrait, selon les ONG, de 300 à 700 milliards de dollars pour couvrir les dégâts. Elles demandent que les États les plus pollueurs paient l'addition.