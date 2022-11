Réchauffement climatique : les négociations de la COP27 se poursuivent cette nuit

Jusqu'au bout de la nuit. La COP27 de Charm el-Cheikh (Egypte) n'était toujours pas terminée, samedi 19 novembre en fin de soirée, faute d'accord entre les différents pays sur les textes négociés pour lutter contre le réchauffement climatique. L'événement devait initialement prendre fin vendredi 18 novembre, mais il est courant pour ces rendez-vous annuels de déborder. Le record revient à la COP25 de Madrid, qui s'était achevée en 2019 le dimanche à la mi-journée.

A Charm el-Cheikh, après deux semaines de lentes négociations, les choses se sont accélérées samedi, avec un compromis sur l'épineuse question des pertes et dommages trouvées en fin d'après-midi. Les négociations patinent désormais sur les énergies fossiles, le moteur principal du réchauffement climatique provoqué par les activités humaines. L'an passé, à Glasgow, leur nécessaire diminution de l'une d'entre elles, le charbon, figurait pour la première fois dans le texte final.

Cette année, plusieurs pays, dont l'Union européenne, souhaitent que la déclaration finale appelle à sortir de toutes les énergies fossiles. Un appel que refuse des pays producteurs de pétrole comme l'Arabie Saoudie et la Russie, selon le journaliste de Carbon Brief Leo Hickman.

Word from inside the heads of delegation meeting at #COP27 is that the Saudis and Russians are still saying any inclusion in text about fossil fuels is a red line.



Russia: "Unacceptable…We cannot make the energy situation worse"



Presumably said without any sense of irony...