Crise climatique : "Aux arbres citoyens !", la soirée spéciale de France Télévisions sur la sauvegarde des forêts

Alors que la COP27 se tient du 7 au 18 novembre en Egypte, France Télévisions, associé à France Nature Environnement, organise une soirée exceptionnelle, intitulée "Aux arbres citoyens !". Présentée par Léa Salamé et Hugo Clément, cette émission sur le thème de la défense de la forêt est parrainée par Marion Cotillard et Yannick Noah.

Après un été 2022 plombé par des sécheresses et chaleurs exceptionnelles, des incendies à répétition et des orages destructeurs, les effets dévastateurs du dérèglement climatique ont pris une dimension plus concrète, notamment en France. Difficile d'ignorer à quel point les conséquences peuvent être importantes et l'urgence indispensable pour trouver des solutions pérennes pour la planète, que ce soit au niveau des institutions, des entreprises ou des citoyens. Mobiliser, expliquer, analyser et surtout agir pour la protection de l'environnement : tels sont les enjeux dont s'empare France Télévisions à l'occasion d'une émission spéciale, intitulée "Aux arbres citoyens !", mardi à 21h10 sur France 2.

"Une des missions du service public est d'être au cœur des sujets de société qui animent les débats. Et la cause environnementale en est une. C'est une préoccupation majeure des Français et nous nous devions d'être présents, confie Arnaud Ngatcha, le directeur des opérations spéciales à la Direction générale des antennes et des programmes de France Télévisions. Nous avions déjà fait une grande émission sur la Terre, il y a trois ans, et depuis, nous souhaitions créer un grand événement télévisuel fédérateur autour de cette cause essentielle qu'est la préservation de la planète."

L'arbre, un symbole fédérateur

Durant cette soirée dédiée à la forêt, les journalistes Léa Salamé et Hugo Clément, accompagnés du réalisateur et cofondateur du mouvement écologiste Colibris, Cyril Dion, ainsi que de nombreux spécialistes, passeront en revue les principales causes de cette crise majeure. Ils mettront aussi en lumière les nombreuses solutions concrètes pour y faire face, en s'appuyant notamment sur ces grands alliés que sont les arbres, en tant que producteurs d'oxygène, purificateurs d'air et donc sources de vie. "L'arbre me semblait être l'élément fédérateur émotionnel et le parfait vecteur", assure Arnaud Ngatcha, à l'initiative du projet.

Un appel aux dons pour soutenir des projets de régénération forestière sera soumis aux téléspectateurs, lors de cette soirée parrainée par Marion Cotillard et Yannick Noah. Dons qui seront récoltés par l'association France Nature Environnement, qui a mis en place un processus de sélection et de suivi des projets financés. "Avec le Covid-19, les Français se sont davantage rapprochés de leur espace naturel, poursuit Arnaud Ngatcha. On a pu constater que beaucoup de citadins quittaient la ville pour la campagne en quête d'un bout de jardin. On voyait qu'il y avait un désir de reconnexion à la nature. Cela a renforcé l'idée qu'il nous fallait mobiliser les Français et nous avons constaté qu'ils répondaient souvent présents lorsqu'ils étaient sollicités financièrement pour des causes justes."

Parmi les 21 recommandations pour la forêt proposées par les associations de protection de la nature, dans le rapport "Forêts en crise" de juin 2020, quatre grands axes d'actions ont été retenus pour l'émission : accompagner la gestion des forêts en s'appuyant sur les dynamiques naturelles, pérenniser la libre évolution de peuplements forestiers, restaurer et préserver des écosystèmes associés aux milieux forestiers ; et sensibiliser un large public à la protection des écosystèmes forestiers.

L'émission "Aux arbres citoyens !" , en partenariat avec France Inter, est diffusée sur France 2 mardi 8 novembre à 21h10.